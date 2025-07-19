Galatasaray, Avusturya'da Sezon Öncesi Kampına Başladı

Galatasaray, Avusturya'da Sezon Öncesi Kampına Başladı
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Galatasaray Futbol Takımı, sezon öncesi kampı için Avusturya'nın Linz kentine ulaştı. Taraftarlar, başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'u karşılarken, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için tezahürat yaptı. Kamp sırasında yarın Admira Wacker ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray Futbol Takımı, sezon öncesi kampı için Avusturya'ya geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz kentine ulaştı. Havalimanından karayoluyla Windischgarsten bölgesindeki kamp yapacağı otele geçen Galatasaray'ı bir grup taraftar karşıladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Kamp için Avusturya'ya gelen Özbek'e Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da eşlik etti.

Taraftardan Osimhen isteği

Galatasaray taraftarı, geçen sezon kiralık forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in alınmasını talebinde bulundu.

Taraftarlar, geçen sezon Trendyol Süper Lig'de gol krallığına ulaşan ve takımın şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan Osimhen ile ilgili "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.

Avusturya'daki ilk sınav yarın

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına yarın çıkacak.

"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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