Galatasaray, Avrupa'nın ilk dördünde! Dünya devlerini tek tek solladılar

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 22 puan ile ligde ligde namağlup lider konumunda bulunan Galatasaray, Avrupa'da dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ARASINDA

İlk 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik ile 22 puan toplamayı başaran Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'nın 10 büyük liginde ekim ayındaki milli maç arasına kadar en çok puan toplayan 4 takımdan biri oldu. Avrupa'nın 5 büyük liginden Premier Lig'de lider Arsenal'in 7 maçın sonunda 16 puanı bulunurken, La Liga'da Real Madrid ise 8 maçta 21 puan topladı. Bundesliga'da Bayern Münih 6 maçta 18 puanla, Serie A'da ise Napoli aynı maç sayısında 15 puanla lider konumda. Ligue 1'de ise 7 haftanın sonunda Paris Saint Germain, 16 puanda kaldı.

GALATASARAY İLE AYNI PUANDALAR

Portekiz Ligi'nde Francesco Farioli'nin dümenin başında olduğu Porto, Hollanda Ligi'nde de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie'nin yönettiği Feyenoord, Galatasaray gibi 8 haftanın sonunda 22 puan topladı.

USG MAÇ FAZLASIYLA 23 PUAN TOPLADI

Porto, Galatasaray ve Feyenoord'un topladığı 22 puanı geçmeyi başaran tek ekip ise bu milli araya kadar 10 maç oynayan Belçika Ligi lideri Union Saint-Gilloise oldu. USG 10 maçta 23 puan topladı.