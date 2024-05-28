Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

Benfica, 38 şampiyonlukla zirvede

Portekiz'den Benfica, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip.

Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti.

En fazla şampiyonluk yaşayan 10 takım

UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10 takım şöyle:

SıraTakımÜlke

Şampiyonluk
1BenficaPortekiz38
2Real Madridİspanya36
3Juventusİtalya36
4AjaxHollanda36
5AnderlechtBelçika34
6Bayern MünihAlmanya33
7PortoPortekiz30
8Barcelonaİspanya27
9PSVHollanda25
10GalatasarayTürkiye24

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title