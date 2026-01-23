Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın yankıları sürüyor. İki gün önce RAMS Park'ta oynanan mücadeleye gelen İspanyol bir taraftarın sözleri, atmosferi bir kez daha gündeme taşıdı.
TRİBÜNLER ETKİLEDİ
Maç sonrası yaptığı paylaşımda RAMS Park'taki atmosferden etkilendiğini belirten İspanyol taraftar, "Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir atmosfer var mı?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer Avrupa futbol kamuoyunda bir kez daha övgüyle anıldı.