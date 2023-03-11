Galatasaray, Arsenal'in istediği Sacha Boey için kapıyı 20 milyon eurodan açacak

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'i listesine aldı. İngiliz ekibinin hocası Arteta'nın çok beğendiği futbolcu için sarı-kırmızılılar, 20 milyon euronun altında bir teklifi kabul etmeyecek.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın parlayan isimlerinden olan Sacha Boey'e dev bir talip çıktı. Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Arsenal, Fransız sağ bek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

ARTETA, BOEY'İ ÇOK BEĞENİYOR

Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'i çok beğeniyor. İngiliz devinin bu gelişme karşısında Boey için şimdiden nabız yokladığı belirtiliyor.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın ise Sacha Boey'i kolay kolay bırakmaya niyeti yok. İddialara göre sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekin 20 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığında gitmesine izin verecek.