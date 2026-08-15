Uğur Uçar: Galatasaray'a karşı bir puan almak mutluluk verici

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi.

RAMS Park'ta oynanan maçın ardından teknik direktör Uğur Uçar ile santrfor Mame Thiam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Uçar, "Süper Lig'e yeni çıktık ama gediklisi olma niyetimiz var. Bu ligde uzun süreler kalma niyetimiz var. Galatasaray'a gelirsek, Galatasaray'ın altyapısından çıktım. A takımında forma giydim, şampiyonluk yaşadım. Her zaman bende özel bir yeri var. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İnşallah bu sezon onlar için de hayırlısı olur." diye konuştu.

Takıma yeni katılan oyuncuları görsel analizlerle maça hazırladıklarını belirten 39 yaşındaki teknik adam, "Ne istediğimizi, neler yapabileceklerini ve rakibin eksik yönlerini gösterdik. Bugün de bana göre iyi oyun oynadık. Bir puana üzülebilir miyiz? Üzülebiliriz. Maçın başında deseler 'Bir puana razı mısınız?', belki razı olabilirdik. 10 kişi kaldık. Ondan sonra da maç 2-2 bitti. Duran toptan bir gol yedik. Aslında duran toplara iyi de hazırlanmıştık. Osimhen faktörü çıktı. Bir puanla ayrıldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Uçar, 10 kişi kaldıktan sonra savunmaya çekilmemeleriyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Biz de ona göre hamleler yaptık. Geriye çekilmek istemiyorduk. Biz her türlü senaryoyu çalıştık. 10 kişi de kalırsak ne yapacağımızı biliyoruz, 11'e 11 giderken de. Bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Skor 2-2 ama benim için oyun çok önemli. Bugün de futbolcularımı tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık. Her istediğimizi harfiyen uyguladılar."

Thiam: "Çok zor bir maçtı ama çok mutluyum"

Arca Çorum FK forması giyen Mame Thiam, zorlu bir maçta puan aldıkları için mutluluk duyduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından Türkçe açıklamalarda bulunan Thiam, "Bence çok zor bir maçtı. Biz yeni bir takımız. Galatasaray büyük bir takım ama biz bugün çok mücadele ettik. Hamdolsun beraberlik aldık. Kırmızı kart gördük. Çok zor bir maçtı ama çok mutluyum." dedi.

Çok sıkı çalıştıklarını dile getiren 33 yaşındaki golcü oyuncu, "2-1 öndeyken kırmızı kart gördük ve maç değişti. Savunmamız çok iyi. Hamdolsun berabere kaldık. Normalde bence üç puanı kaçırdık. Her zaman Galatasaray atak oynar, goller atar. Bizim savunmamız çok iyi. Bu maç bizim ilk Süper Lig maçımız. Çorum FK tarihi için çok önemli. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Thiam, gol atmaktansa takımının 3 puan almasının her zaman önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA