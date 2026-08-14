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Galatasaray, sezon açılışında Çorum'a takıldı: 2-2

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GALATASARAY, 2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY, 2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.

2026-2027 Süper Lig sezonunun açılış maçında Galatasaray, evinde Arca Çorum FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ile Suat Güz üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray ; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı. Arca Çorum FK ise; Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Sebastian Borza, Berat Özdemir, Serdar Gürler, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. 15'inci dakikada soldan Barış Alper Yılmaz'ın sağına çekerek yaptığı ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek direğin yanından dışarı çıktı. 25'inci dakikada Victor Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat kaleci Marcos Felipe sağına yatarak topa uzandı. 39'uncu dakikada Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Gabriel Sara, ceza yayının gerisinden kaleyi denedi. Sert gelen topu kaleci Marcos Felipe kurtardı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya pozisyonla başladı. 46'ncı dakikada sağdan Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içerisinde Victor Osimhen kafayla vurdu, kaleci Marcos Felipe topu kornere çeldi. 53'üncü dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Lucas Torreira'nın savunma arkasına havadan gönderdiği topa hareketlenen Victor Osimhen, kaleciden kurtulduktan sonra dar bir açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Arca Çorum FK, 59'uncu dakikada beraberliği yakaladı. Fredy'nin pasında soldan topla hareketlenen Alexandros Kyziridis, rakiplerinden kurtulduktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-1. Arca Çorum FK, 61'inci dakikada öne geçti. Davinson Sanchez'in kısa düşen pasında araya giren Jesus Ramirez'in topla birlikte hareket ettikten sonra yay üzerinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2. Galatasaray, 64'üncü dakikada tehlikeli geldi. Ceza yayının biraz gerisinden Leroy Sane kaleyi yokladı. Üzerine sert gelen topu Marcos Felipe çıkardı. Aynı dakika içerisinde ceza sahası içinde havalanan topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı'nın vuruşunda kaleci Marcos Felipe hata yapmadı. 70'inci dakikada Arca Çorum FK, 10 kişi kaldı. Yunus Akgün, orta alanda topla hareket etmek isterken Alexandros Kyziridis'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak, Alexandros Kyziridis'e direkt kırmızı kartını çıkardı. 89'uncu dakikada Eren Elmalı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda kaleci Marcos Felipe topu kornere çeldi. Galatasaray, 90'ıncı dakikada beraberliği buldu. Sağdan Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Böylece iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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