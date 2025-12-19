Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray Griezmann için gözü kararttı
Galatasaray, Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann için transferde tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılılar yüksek maaşlı bir teklif planlarken, 21 Ocak'ta oynanacak Atletico Madrid maçı transfer sürecinde belirleyici olabilir.
- Galatasaray, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer etmek için maliyet araştırmalarına başladı.
- Antoine Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maçta 8 gol ve 1 asist yaptı.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni Şampiyonlar Ligi formatı nedeniyle transfer planlamasında 28 Ocak tarihinin belirleyici olduğunu vurguladı.
Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen dünyaca ünlü yıldız Antoine Griezmann için transferde tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fransız futbolcu için maliyet araştırmalarına başladığı öğrenildi.
YÜKSEK MAAŞ FORMÜLÜ
Galatasaray'ın, 34 yaşındaki yıldızı ikna edebilmek adına yüksek maaşlı bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Yönetimin, Griezmann transferi için bütçe sınırlarını zorlamayı göze aldığı ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Atletico Madrid formasıyla bu sezon 24 maçta 1006 dakika süre alan Antoine Griezmann, 8 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Başakşehir maçının ardından transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk, yeni Şampiyonlar Ligi formatı nedeniyle 28 Ocak'a kadar mevcut kadronun korunması gerektiğini vurgulayarak, transferlerin planlamasında bu tarihin belirleyici olduğunu ifade etti.
DEV MAÇ KRİTİK OLABİLİR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak'ta sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılıların, İspanyol ekibiyle oynayacağı bu karşılaşmanın, Antoine Griezmann'ın geleceği açısından da önemli bir rol oynayabileceği belirtiliyor.