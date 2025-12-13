Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında Leroy Sane ve Roland Sallai'nın golleriyle 2-0 öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sane orta sahada kazandığı topta pasının Osimhen'e aktardı. Osimhen'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Abdullah, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
7. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sane'nin rakibini geçip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
10. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, pasını ceza yayında bekleyen Roland Sallai'ye aktardı. Sallai'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
15. dakikada Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
36. dakikada Antalyaspor defansının pas hatasında topun alan Osimhen'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin sağ tarafından dışarı gitti.
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dario Saric dk. 30), Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Ramzi Safuri, Kenneth Paal, Samuel Ballet, Nikola Storm, Yohan Boli
Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Sander van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Arda Yılmaz, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Leroy Sane (dk. 7), Roland Sallai (dk. 10) (Galatasaray)
Sarı kart: Lautaro Giannetti (Antalyaspor) - ANTALYA