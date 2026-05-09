Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Maçta Osimhen ve Lemina'nın golleri öne çıktı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 67 Eren Elmalı), İlkay Gündoğan (Dk. 46 Lemina), Torreira, Sane (Dk. 46 Lang), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Icardi), Osimhen (Dk. 90+2 Kaan Ayhan)
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Erdoğan Yeşilyurt), Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 23 Safuri), Ceesay, Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Samet Karakoç), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 31 Van de Streek), Ballet
Goller: Dk. 45+3 ve Dk. 62 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 56 Lemina, Dk. 66 (Penaltıdan) ve Dk. 88 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 33 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 79 Osimhen, Dk. 90 Lang, (Galatasaray), Dk. 70 Abdullah Yiğiter, Dk. 79 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)
56. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Lang'ın ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, topu altıpasa doğru indirdi. Bu noktada bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.
58. dakikada Lang'ın pasında ceza yayında topla buluşan Sallai'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
62. dakikada Antalyaspor, yeniden öne geçti. Soner Dikmen'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.
66. dakikada Galatasaray, penaltıdan yeniden beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'e Ceesay müdahale etti. Bu pozisyon sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
77. dakikada Lang'ın ceza yayının sol çaprazından şutunda kaleci Abdullah, topu çeldi.
88. dakikada Galatasaray ilk kez öne geçti. Sağ taraftan kullanılan taçta Lemina, kafayla topu Davinson Sanchez'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, Antalyaspor savunmasına çarpıp Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Eren'in şutunda kaleci Abdullah, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Nijeryalı santrfor, altıpas içindeki vuruşuyla ağları havalandırdı: 3-2.
90+5. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin sol kanattan pasında altıpas önünde topa dokunan Kaan Ayhan, fileleri havalandırdı: 4-2.
