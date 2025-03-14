Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Kanal sahibi bahis baronunun sosyal medyası da olay
Şinasi Yurtsever'in 18 yıllık eşi için söyledikleri yürek burktu

Ölmeden önce eşiyle ilgili yazdıkları yürek burktu
Çocuklar okul bahçesine oyun alanı istedi, Canik Belediyesi 2 tane bank hediye etti

Çocuklar oyun alanı istedi, belediye 2 adet bank hediye etti

Galatasaray - Antalyaspor Maçında VAR'da Lawrence Visser Görev Alacak

Galatasaray - Antalyaspor Maçında VAR'da Lawrence Visser Görev Alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile karşılaşacak. Maçta VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser olacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.30'da evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR'da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser, AVAR'da da Kerem Ersoy görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
img

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.