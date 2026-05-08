Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmayla sona erdi. Mücadele 20.00'de başlayacak ve Galatasaray galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi kazanması durumunda Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat