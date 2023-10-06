Galatasaray Antalyaspor maçı için Antalya'ya geldi

Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için Antalya'ya geldi. Maç öncesi taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

2 mağlup eden Galatasaray, cumartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçı için bugün saat 18.00'de Antalya havalimanına geldi. Sarı-kırmızılı ekibi ise taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma için Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Hakim Ziyech, kafilede yer almadı.

Icardi "Aşkın olayım" şarkısıyla karşılandı

Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Galatasaray kafilesine sevgi gösterilerinde bulundu. Bu sezon toplam 13 resmi müsabakada oynayan ve rakip fileleri toplam 11 kez havalandıran Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ise son zamanlarda kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısıyla karşılandı.

Taraftarlar Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a çiçek ve atkı hediye ederken Buruk ise taraftarla fotoğraf çektirdi. - ANTALYA