Galatasaray Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

İSTANBUL, GALATASARAY Futbol Takımı, Süper Lig'in 9'ncu haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.