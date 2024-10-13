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Galatasaray Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ile başladı ve pas, hücum, orta ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman 4'e 2 hücum çalışmasının ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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