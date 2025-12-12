Haberler

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 16. haftada Antalyaspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da önemli eksikler dikkat çekiyor. Takım, deplasmanda son iki maçından sadece 1 puan alabildi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da kritik eksikler

Sarı-kırmızılı takımda Antalyaspor maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.

Osimhen ve Torreira, sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Osimhen ve Torreira, yarın kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ligin en iyi averaja sahip takımı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor.

Ligdeki 15 müsabakada 32 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 11 gol gördü. Galatasaray, artı 21 averajla bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ile beraber ligin en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, Göztepe'den (9) sonra da en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkati çekiyor.

7 deplasmanın 5'ini kazandı

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 7 dış saha maçında 5 galibiyet ve birer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

Kadıköy'de Fenerbahçe ile yaptığı derbiden beraberlikle ayrılan Galatasaray, bu sezon ligdeki tek yenilgisini ise Kocaelispor'a konuk olduğu maçta yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 7 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırırken 3 gol yedi.

Son iki dış saha maçında galibiyet alamadı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 2 deplasman maçından sadece 1 puan alabildi.

Ligin 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sonrasında 14. haftada da Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, yarın kazanamaması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez üst üste 3 deplasman maçında puan kaybetmiş olacak.

Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi. Galatasaray, bu dönemde sadece bir mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 golü kalesinde gördü.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title