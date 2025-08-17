Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor

Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Galatasaray, Wilfried Singo'nun transferi için Monaco'yla prensip anlaşmasına vardı. Fildişili oyuncu, salı günü sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye gidecek. Sarı-kırmızılılar, Singo için 5 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaşıyor.

GALATASARAY ANLAŞTI

Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Monacolu 24 yaşındaki oyuncu Wilfried Singo'nun transferi için kulübü Monaco ile prensip anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde, Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncu için 5 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. 25 milyon euro piyasa değeri olan Singo'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SALI GÜNÜ GELİYOR

Singo'nun salı günü transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geleceği, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
