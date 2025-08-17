Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor

Süper Lig devi Galatasaray, Ligue 1 ekibi Monaco forması giyen Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaşıyor.

GALATASARAY ANLAŞTI

Africafoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Monacolu 24 yaşındaki oyuncu Wilfried Singo'nun transferi için kulübü Monaco ile prensip anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberde, Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncu için 5 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. 25 milyon euro piyasa değeri olan Singo'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SALI GÜNÜ GELİYOR

Singo'nun salı günü transferini tamamlamak üzere İstanbul'a geleceği, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.