Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı
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Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu. Öztürk'e verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eden kulüp, başarılar diledi. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Öztürk, 18 maçta 2 gol kaydetmişti.
Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Geçen sezonu kiralık olarak 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'da tamamlayan Alpaslan Öztürk, toplamda 18 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor