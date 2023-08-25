Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı

Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu. Öztürk'e verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür eden kulüp, başarılar diledi. Geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Öztürk, 18 maçta 2 gol kaydetmişti.

Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonu kiralık olarak 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'da tamamlayan Alpaslan Öztürk, toplamda 18 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.