Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.