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Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı

Spor Haberleri

Galatasaray, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Kulübü, Alman antrenör Moritz Volz ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Yardımcı antrenör Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk'un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Teknik direktörümüz Okan Buruk'un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, sadece yardımcı antrenör olarak değil, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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