Galatasaray, Batrakov Transferi İçin Görüşmelere Başladı

(İSTANBUL) - Galatasaray, Rus futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi için oyuncu ve kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Aleksei Batrakov'un transferine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: ANKA