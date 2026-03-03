Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor: 0 Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltıyla attığı gol ve Nhaga'nın getting golü maçı şekillendiren anlar oldu.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
6. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ahmet'in ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
29. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu Nhaga'ya aktardı. Nhaga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
41. dakikada merkezden gelişen atakta Hagi'nin gönderdiği top Güven Yalçın'da kaldı. Güven'in çektiği şut yandan auta çıktı.
43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde topu Asprilla'ya bıraktı. Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Viana, Aliti, İbrahim Kaya, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Efecan Karaca, Hagi, Güven Yalçın
Yedekler: Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Lima, İzzet Çelik, Mounie, Meschack, Hwang, Buluthan Bulut, Ümit Akdağ, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Nhaga, Sane, Asprilla, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Arda Yılmaz, Sara, Can Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Lang, Singo
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 6 pen.), Nhaga (dk. 29) (Galatasaray) - ANTALYA