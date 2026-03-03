Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Corendon Alanyaspor: 0 Galatasaray: 2 (İlk yarı)

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltıyla attığı gol ve Nhaga'nın getting golü maçı şekillendiren anlar oldu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz, Fatih Aksoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

6. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

11. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ahmet'in ceza sahası içine gönderdiği topa Barış Alper Yılmaz'ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

29. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içinde topu Nhaga'ya aktardı. Nhaga'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

41. dakikada merkezden gelişen atakta Hagi'nin gönderdiği top Güven Yalçın'da kaldı. Güven'in çektiği şut yandan auta çıktı.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde topu Asprilla'ya bıraktı. Asprilla'nın şutunda kaleci Victor gole izin vermedi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Viana, Aliti, İbrahim Kaya, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Efecan Karaca, Hagi, Güven Yalçın

Yedekler: Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Lima, İzzet Çelik, Mounie, Meschack, Hwang, Buluthan Bulut, Ümit Akdağ, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Nhaga, Sane, Asprilla, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Arda Yılmaz, Sara, Can Güner, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Lang, Singo

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 6 pen.), Nhaga (dk. 29) (Galatasaray) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
