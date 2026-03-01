Haberler

Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen atarken, Alanyaspor'un tek golü Steve Mounie'den geldi.

(İSTANBUL) - Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami yen Spor Kompleksi Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın yönettiği maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 45 artı 2. dakikada Sacha Boey, 58 dakikada Lucas Torreira ve 83. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 49. dakikada Steve Mounie'den geldi.

Kaynak: ANKA
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi

İsrail "Hamaney öldü" diyor! Dünyanın gözü İran'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
İran, Dubai'nin en lüks otellerinden birini vurdu: 4 yaralı

İran vurdu, ülkenin belki de en lüks oteli alevlere teslim oldu
İran medyası: Hamaney'in gelini ve damadı hayatını kaybetti

İran medyası duyurdu: Gelini ve damadı öldürüldü, kendisi ise...
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor: Yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız

Çatışmalara bir ülke daha dahil oluyor! Vuracakları noktaları verdiler
'İran'ın Irak'ta ABD Konsolosluğu'nu vurduğu' iddiası

İran, komşu ülkede ABD konsolosluğunu vurdu