Galatasaray: 1-2

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu dördüncü haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Oba Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Hüseyin Aylak üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi Alanyaspor, "Victor, Aliti, Viana, Fatih Aksoy, Enes Keskin, Makouta, Janvier, İbrahim Kaya, Hagi, Efecan Karaca, Güven Yalçın" ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise "Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Jakobs, Eren Elmalı, Nhaga, İlkay Gündoğan, Sane, Asprilla, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray'da 5'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alper Yılmaz ceza sahasına girerken Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 6'ncı dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz penaltıyı gole çevirdi: 0-1.

Baskılı oyununu sürdüren sarı-kırmızılar, 9'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği pozisyonda kaleci Victor'u geçemedi. Bunun 1 dakika sonrasında Barış Alper Yılmaz bu kez direğe takıldı. 29'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu ceza sahası dışında bulunan Nhaga'yla buluşturdu. Nhaga'nın yerden vuruşunda top ağlar gitti: 0-2. İlk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Alanyaspor, kontra ataklarla gol aradı. Güven Yalçın'ın yerine giren Mounie'nin 78'inci dakikada attığı golle ev sahibi farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta İzzet Çelik'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mounie, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. Maçın devamında iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 12 yapan Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Corendon Alanyaspor ise 7 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı