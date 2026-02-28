Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Ruan'ın pasında topla buluşan Hwang Ui-jo'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Torreira, Sane ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içinde pasını Boey'e aktardı. Bu oyununun, penaltı noktasından yaptığı vuruşta top ağlara gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi.

31. dakikada Eren Elmalı'nın pasında rakibini geçen Barış Alper Yılmaz sol kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta vuruşta kaleci Victor'un müdahalesinin ardından direğe de çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

39. dakikada orta sahada topu önünde bulan Hwang Ui-jo'nun, uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın da müdahalesiyle üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+2. dakikada Torreira'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in sağ çaprazdan uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Murat Altan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Jakobs, Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Nhaga, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Meschack, Hwang Ui-jo, Mounie

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Hagi, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Sacha Boey (dk. 45+2) (Galatasaray)

Sarı kart: Lima (Corendon Alanyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı