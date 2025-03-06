Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, topla ısınma, pas çalışması ve taktik çalışmaları içeriyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor