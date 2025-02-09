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Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Tatil Edildi

Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Tatil Edildi
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçı, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi üzerine tatil edildi. Maçın hakemi tarafından tatil kararı alındı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun durumu değerlendirmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray- Adana Demirspor maçı, Adana ekinin sahadan çekilmesinin ardından tatil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Adana ekibi, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Bu olayın ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kaldı ve yedek oyuncular kısa süreli bir antrenman yaptı.

Yaklaşık 25 dakika sonra stat hoparlörlerinden maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından müsabakanın tatil edildiğinin anonsu yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmayla ilgili kararı önümüzdeki günlerde verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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