Galatasaray'a yıldız futbolcunun transferinde Guardiola engeli

Süper Lig devi Galatasaray'da transfer gündeminin 1 numarasında kaleci var. Listenin ilk sırasında da Manchester City'den Ederson yer alıyor.

BONSERVİSİNE 20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Brezilyalı file bekçisini kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, önce İngiliz ekibinin 20 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli talebine takılmıştı.

GUARDIOLA ENGELİ

Pazarlıklarla bu engel aşılmaya çalışılırken bu kez Pep Guardiola sorun çıkardı. 31 milyon euroya yeni kaleci olarak Trafford alındı, ancak İspanyol teknik adam, Brezilyalı kaleciyi tutup, Ortega'yı göndermek istiyor.

Yedeğe düştüğü için ayrılık kararı alan Ederson, hocasından görüşme talep etti. Sambacı bu toplantıda Galatasaray'a transferi için kolaylık talep edecek.