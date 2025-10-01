Haberler

Galatasaray'a yenilen Liverpool soluğu Kasımpaşa tesislerinde aldı

Galatasaray'a yenilen Liverpool soluğu Kasımpaşa tesislerinde aldı
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yendi. Osimhen'in penaltıdan attığı golle gelen bu tarihi zafer, sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu. Maçın ardından İstanbul'da kalan Liverpool ekibi, ilk antrenmanını Kasımpaşa'nın tesislerinde gerçekleştirdi.

İDMAN ADRESİ: KASIMPAŞA

Maçın ardından İstanbul'da kalan Liverpool kafilesi, ertesi gün çalışmalarını sürdürdü. İngiliz ekibi, Galatasaray mağlubiyetinin ardından ilk antrenmanını Kasımpaşa'nın tesislerinde gerçekleştirdi.

İşte o antrenmandan kareler;

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
