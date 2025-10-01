Galatasaray'a yenilen Liverpool soluğu Kasımpaşa tesislerinde aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, evinde İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yendi. Osimhen'in penaltıdan attığı golle gelen bu tarihi zafer, sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu. Maçın ardından İstanbul'da kalan Liverpool ekibi, ilk antrenmanını Kasımpaşa'nın tesislerinde gerçekleştirdi.
İDMAN ADRESİ: KASIMPAŞA
Maçın ardından İstanbul'da kalan Liverpool kafilesi, ertesi gün çalışmalarını sürdürdü. İngiliz ekibi, Galatasaray mağlubiyetinin ardından ilk antrenmanını Kasımpaşa'nın tesislerinde gerçekleştirdi.
