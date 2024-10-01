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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber

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Galatasaray'da Kasımpaşa ile oynanan lig maçında sakatlanan Victor Osimhen, 1 hafta sahalarda uzak kalacak. Yıldız golcü, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak RFS karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasına sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

1 HAFTA UZAK KALACAK

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 1 hafta sahalardan uzak kalacak. Nijeryalı forvetin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak RFS maçında da forma giyemeyecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen ve sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımla 4 maça çıktı. 24 yaşındaki yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Victor Osimhen Galatasaray Kasımpaşa Futbol Sağlık Spor

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