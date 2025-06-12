Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri dönüyor! İşte sebebi

Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri dönüyor! İşte sebebi
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Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri dönüyor! İşte sebebi
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Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin Bayern Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda haziran sonuna kadar oynayacağı ve temmuz ayında Galatasaray'a döneceği belirtildi.

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane için sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman oyuncu, Bayern Münih'e geri dönüyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Alman basını Sky'da yer alan habere göre; Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Yıldız ismin cuma günü Bayern Münih'in ABD'deki kampına katılacağı ve takımının haziran sonuna kadar oynayacağı maçlarda görev alacağı ifade edildi. Ancak Bayern Münih'in temmuz ayında oynanacak olan eleme aşamalarına kalması halinde, Sane'nin bu maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTECEK

Bayern Münih'in de yer alacağı Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Leroy Sane'nin Bayern Münih ile sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona erecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

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