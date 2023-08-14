Galatasaray'a soğuk duş! Yıldız futbolcunun transferi için FIFA'ya başvurdular

Shakhtar, Galatasaray'ın Tete transferinin iptali ve yaptırım uygulanması için FIFA'ya başvurdu. Tete, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı askıya alma hakkını kullanarak Galatasaray'a transfer olmuştu. Ancak Shakhtar, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkı kaybettiğini iddia ederek transferin iptali için harekete geçti.

Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Tete için eski kulübü Shakhtar Donetsk, FIFA'ya başvuruda bulundu. Ukrayna ekibi, Brezilyalı yıldızın savaş sırasında Ukrayna'ya geri döndüğünü ve savaş nedeniyle yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı askıya alma hakkını kaybettiğini iddia etti.

SHAKHTAR YAPTIRIM UYGULANMASINI İSTİYOR

Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; savaşın yaşandığı Ukrayna'da yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkından yararlanan Tete, Galatasaray'a transfer olmuştu. Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya geri döndüğünü belirten Shakhtar cephesi, futbolcunun transferinin iptal olmasını ve hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını istedi.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Tete transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir." ifadelerini kullanmıştı.