Galatasaray'a Sane müjdesi

Galatasaray'a Sane müjdesi
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Galatasaray'ın, Bayern Münih'in Alman futbolcusu Leroy Sane ile yaptığı görüşmeler olumlu şekilde ilerliyor. Sane, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Leroy Sane ile yaptığı görüşmeler olumlu şekilde seyrediyor. Alman yıldızın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edilirken, Bayern Münih ile geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan Devler Ligi maçında Rams Park'ın atmosferinden de çok etkilendiği de ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Piyasa değeri 38 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern Münih ile 45 maça çıkarken, 13 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Nihayet şampiyonlar Ligi'ne yaraşır bir kanat almayı becerdik. Barış ve sallai den gına gelmişti Avrupa Ligi'nde.

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Haber YorumlarıMurat Kocer:

varya eger gelirse super olurrr yemin ediyorum. birtane saglam orta sag ve sahsa boey birtanede sancez yanina birtane yeter!!

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