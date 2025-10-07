Haberler

Galatasaray'a rakip oluyor! Süper Lig'de Hagi sürprizi

Galatasaray'a rakip oluyor! Süper Lig'de Hagi sürprizi
Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına başladı. Yeni teknik direktör adayları arasına Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'nin ismi de girdi. Rumen basını ve kulübe yakın kaynaklara göre Hagi, Eyüpspor yönetimine teknik direktörlük görevi için önerildi.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarına başladı. İstanbul temsilcisinde gündeme gelen isim ise futbolseverleri şaşırttı.

HAGİ ÖNERİSİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, Eyüpspor'un teknik direktör adayları arasına girdi. Rumen basını ve kulübe yakın kaynaklara göre Hagi, Eyüpspor yönetimine teknik direktörlük görevi için önerildi.

Eyüpspor yönetimi, Hagi'nin ismini değerlendirmeye aldı ve deneyimli teknik adamı aday listesine ekledi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Romanyalı teknik adamla ön görüşme yapabileceği belirtiliyor.

HAGİ'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Farul Constanta'yı çalıştıran 59 yaşındaki Hagi, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray, Bursaspor, Viitorul ve Romanya Milli Takımı gibi takımlarda görev yaptı. Süper Lig'de yeniden görev alması halinde Hagi, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış olacak.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıibrahim orman:

tabi gs ye maçı verecek adam lazım

