Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'da orta saha transferi gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vitaly Janelt'i transfer listesine aldığı öğrenildi.

ORTA SAHADA ROTA YENİDEN 6 NUMARA

Sezon başında Hakan Çalhanoğlu için yoğun girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer döneminde de 6 numara pozisyonuna odaklandı. Yönetim, bu bölgeye yapılacak takviyeyi öncelik olarak belirledi.

BEKLENEN KATKI GELMEDİ

Okan Buruk, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'dan orta sahada beklenen verimi alamadı. Bu süreçte 8 numara pozisyonunda İlkay Gündoğan'a görev veren tecrübeli teknik adam, Mario Lemina'nın savunma ağırlıklı rol üstlenmesi sonrası merkez orta sahaya yeni bir oyuncu alınmasını zorunlu gördü.

JANELT LİSTENİN BAŞINDA

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Brentford forması giyen Vitaly Janelt'i listenin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması, transferi mali açıdan cazip hale getiriyor. Yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı hedefliyor.