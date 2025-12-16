Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray'ın orta saha transferi gündemdeki yerini koruyor. Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vitaly Janelt, sarı-kırmızılıların transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, 6 numara pozisyonuna odaklanan Galatasaray yönetimi, bu bölgeye yapılacak takviyeyi öncelik olarak belirledi. Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması, transferi mali açıdan cazip hale getiriyor.

  • Galatasaray, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen Vitaly Janelt'i transfer listesine aldı.
  • Vitaly Janelt'in Brentford ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
  • Galatasaray, Vitaly Janelt'i cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı hedefliyor.

Galatasaray'da orta saha transferi gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Sarı-kırmızılıların, Premier Lig ekibi Brentford'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vitaly Janelt'i transfer listesine aldığı öğrenildi.

ORTA SAHADA ROTA YENİDEN 6 NUMARA

Sezon başında Hakan Çalhanoğlu için yoğun girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer döneminde de 6 numara pozisyonuna odaklandı. Yönetim, bu bölgeye yapılacak takviyeyi öncelik olarak belirledi.

BEKLENEN KATKI GELMEDİ

Okan Buruk, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'dan orta sahada beklenen verimi alamadı. Bu süreçte 8 numara pozisyonunda İlkay Gündoğan'a görev veren tecrübeli teknik adam, Mario Lemina'nın savunma ağırlıklı rol üstlenmesi sonrası merkez orta sahaya yeni bir oyuncu alınmasını zorunlu gördü.

JANELT LİSTENİN BAŞINDA

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Brentford forması giyen Vitaly Janelt'i listenin ilk sırasına yazdığı belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Alman futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaması, transferi mali açıdan cazip hale getiriyor. Yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadroya katmayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
