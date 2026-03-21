Haberler

Galatasaray'a bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak

Galatasaray'a bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Zaniolo'nun son 4 maçta 3 asist yapması ve sezon genelinde 5 gol, 5 asistlik katkı sağlaması Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullanmayı planlamasına neden oldu. İtalyan basınına göre Udinese, Zaniolo için ya 10 milyon euro bonservis ödeyecek ya da 5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay formülünü devreye sokacak. Bu durum, Galatasaray için önemli bir gelir fırsatı oluşturuyor.

Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun durumu sarı-kırmızılılar için önemli bir gelir fırsatı doğurdu.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

26 yaşındaki futbolcu, son haftalarda formunu yükseltirken Genoa maçında yaptığı asistle yine öne çıktı. Zaniolo, ligde son 4 maçta 3 asist yaparken sezon genelinde 5 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'a piyango! Kasa iyice dolacak

UDINESE OPSİYONU KULLANMAYA HAZIR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese, Zaniolo'nun performansından memnun ve satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor.

İKİ FARKLI FORMÜL VAR

Anlaşmaya göre Udinese, Zaniolo için ya 10 milyon euro bonservis ödeyecek ya da 5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay formülünü devreye sokacak. Galatasaray, bu transferden ciddi bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

