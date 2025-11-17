Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

2026 Dünya Kupası için kritik maçlara çıkan Nijerya, Kongo ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelede Victor Osimhen büyük bir talihsizlik yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan teknik ekip yıldız oyuncuyu oyundan aldı. Osimhen yerini Akor Adams'a bırakırken, Fransız L'Equipe gazetesine göre yıldız golcü sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Soyunma odasına doğru yürürken gözyaşlarına hakim olamayan Osimhen'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

GALATASARAY'DA KRİZ BÜYÜYOR

Osimhen'in sakatlığı, bu sezon peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Galatasaray'da endişeyi artırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte:

İlkay Gündoğan

Yunus Akgün

Kaan Ayhan

Abdülkerim Bardakcı

sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması kapsamında verilen cezalar nedeniyle takımdan uzak kalmış durumda. Osimhen'in son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Galatasaray cephesi Nijeryalı yıldızdan gelecek haberi umutla bekliyor.