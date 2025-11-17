Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Nijerya-Kongo maçında sakatlanan Victor Osimhen ikinci yarıya çıkamadı. Gözyaşlarını tutamayan yıldız oyuncunun durumu Galatasaray'da büyük endişe yarattı.
- Victor Osimhen, Nijerya'nın Kongo ile oynadığı 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanarak oyundan çıkarıldı.
- Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
- Galatasaray'da Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması cezaları nedeniyle takımdan uzak durumda.
2026 Dünya Kupası için kritik maçlara çıkan Nijerya, Kongo ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelede Victor Osimhen büyük bir talihsizlik yaşadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan teknik ekip yıldız oyuncuyu oyundan aldı. Osimhen yerini Akor Adams'a bırakırken, Fransız L'Equipe gazetesine göre yıldız golcü sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Soyunma odasına doğru yürürken gözyaşlarına hakim olamayan Osimhen'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
GALATASARAY'DA KRİZ BÜYÜYOR
Osimhen'in sakatlığı, bu sezon peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Galatasaray'da endişeyi artırdı.
Sarı-kırmızılı ekipte:
- İlkay Gündoğan
- Yunus Akgün
- Kaan Ayhan
- Abdülkerim Bardakcı
sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
Ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması kapsamında verilen cezalar nedeniyle takımdan uzak kalmış durumda. Osimhen'in son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Galatasaray cephesi Nijeryalı yıldızdan gelecek haberi umutla bekliyor.