Haberler

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya-Kongo maçında sakatlanan Victor Osimhen ikinci yarıya çıkamadı. Gözyaşlarını tutamayan yıldız oyuncunun durumu Galatasaray'da büyük endişe yarattı.

  • Victor Osimhen, Nijerya'nın Kongo ile oynadığı 2026 Dünya Kupası eleme maçında sakatlanarak oyundan çıkarıldı.
  • Galatasaray'da İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
  • Galatasaray'da Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması cezaları nedeniyle takımdan uzak durumda.

2026 Dünya Kupası için kritik maçlara çıkan Nijerya, Kongo ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan mücadelede Victor Osimhen büyük bir talihsizlik yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan teknik ekip yıldız oyuncuyu oyundan aldı. Osimhen yerini Akor Adams'a bırakırken, Fransız L'Equipe gazetesine göre yıldız golcü sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Soyunma odasına doğru yürürken gözyaşlarına hakim olamayan Osimhen'in görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

GALATASARAY'DA KRİZ BÜYÜYOR

Osimhen'in sakatlığı, bu sezon peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Galatasaray'da endişeyi artırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte:

  • İlkay Gündoğan
  • Yunus Akgün
  • Kaan Ayhan
  • Abdülkerim Bardakcı

sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Ayrıca Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bahis soruşturması kapsamında verilen cezalar nedeniyle takımdan uzak kalmış durumda. Osimhen'in son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Galatasaray cephesi Nijeryalı yıldızdan gelecek haberi umutla bekliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşları içinde saha kenarına geldi

Yine milli takımda sakatlanan Osimhen gözyaşlarını tutamadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Nijerya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan Osimhen gözyaşları içinde saha kenarına geldi

Yine milli takımda sakatlanan Osimhen gözyaşlarını tutamadı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi peş peşe 2 depremle sarsıldı

Sındırgı'da peş peşe 2 deprem meydana geldi
Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

Yüreğimizi yakan katliam gibi kaza kamerada!
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.