Galatasaray'a müjde! Çuvalla para hesaba geçti

Galatasaray'a müjde! Çuvalla para hesaba geçti
Galatasaray'a müjde! Çuvalla para hesaba geçti
Şampiyonlar Ligi'nde 30 milyon euro geliri garantileyen Galatasaray'a bu hafta UEFA'dan 23 milyon euro ödendi. Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 30 milyon euro geliri garantileyen Galatasaray'a 23 milyon euro ödendi. Rahatlayan yönetim, bu rakamla borçsuzluk kağıdını almada sorun yaşamayacak.

23 MİLYON EURO HESABA GEÇTİ

Devler Arenası'na katılarak yaklaşık 30 milyon euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe bu hafta UEFA'dan 23 milyon euro geldi. Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

