Galatasaray'a müjde! Çuvalla para hesaba geçti

23 MİLYON EURO HESABA GEÇTİ

Devler Arenası'na katılarak yaklaşık 30 milyon euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe bu hafta UEFA'dan 23 milyon euro geldi. Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.