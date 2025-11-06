Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Devler Ligi'nde 4 maç sonunda sıfır çeken Ajax'ta bu karşılaşma sonrası sıcak bir gelişme yaşandı.

HEITINGA İLE YOLLAR AYRILDI

Hollanda temsilcisi Ajax, 41 yaşındaki genç teknik adam John Heitinga ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Heitinga'nın görevden alındığı duyuruldu. Teknik direktörlüğe Heitinga'nın yerine geçici olarak Fred Grim'in getirildiği belirtildi. Mayısın sonunda takımın başına geçen 41 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Heitinga, yaklaşık 5 ay görevde kalabildi.

AJAX PERFORMANSI

Ajax'ın başında bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Heitinga, bu maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Genç hoca, 1.33'lük puan ortalaması yakaladı.