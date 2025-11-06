Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 3-0 kaybeden Ajax, teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Heitinga'nın görevden alındığı duyuruldu.
- Ajax, teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.
- John Heitinga'nın Ajax'taki sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürecekti.
- Ajax'ta teknik direktörlük görevine geçici olarak Fred Grim getirildi.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Devler Ligi'nde 4 maç sonunda sıfır çeken Ajax'ta bu karşılaşma sonrası sıcak bir gelişme yaşandı.
HEITINGA İLE YOLLAR AYRILDI
Hollanda temsilcisi Ajax, 41 yaşındaki genç teknik adam John Heitinga ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar kontratı bulunan Heitinga'nın görevden alındığı duyuruldu. Teknik direktörlüğe Heitinga'nın yerine geçici olarak Fred Grim'in getirildiği belirtildi. Mayısın sonunda takımın başına geçen 41 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Heitinga, yaklaşık 5 ay görevde kalabildi.
AJAX PERFORMANSI
Ajax'ın başında bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Heitinga, bu maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Genç hoca, 1.33'lük puan ortalaması yakaladı.