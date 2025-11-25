Haberler

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Galatasaray'da Ismail Jakobs, sekerek oyundan çıktı. Yerine genç oyuncu Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

  • Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
  • Ismail Jakobs'un maç öncesinde ağrıları vardı ve Union Saint-Gilloise maçına çıkmasına karar verilmişti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a kötü haber geldi.

JAKOBS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, 53. dakikada sekerek kenara geldi. Yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Senegalli oyuncu, sağlık heyetine son durumu hakkında bilgi verdi.

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi

MAÇ ÖNCESİ AĞRILARI VARDI

Jakobs'un maç öncesinde de ağrıları artmış ancak maç saatinde durumuna bakılarak Union Saint-Gilloise maçına çıkması yönünde karar verilmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var

Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! Listede İstanbul da var
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Galatasaray'ın 33 maçlık dev serisi sona erdi

33 maçlık dev seri sona erdi
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.