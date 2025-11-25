Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu oyuna devam edemedi
Union Saint-Gilloise ile karşılaşan Galatasaray'da Ismail Jakobs, sekerek oyundan çıktı. Yerine genç oyuncu Arda Ünyay oyuna dahil oldu.
- Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
- Ismail Jakobs'un maç öncesinde ağrıları vardı ve Union Saint-Gilloise maçına çıkmasına karar verilmişti.
Uefa Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Galatasaray'a kötü haber geldi.
JAKOBS OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Sarı-kırmızılılarda Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, 53. dakikada sekerek kenara geldi. Yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Senegalli oyuncu, sağlık heyetine son durumu hakkında bilgi verdi.
MAÇ ÖNCESİ AĞRILARI VARDI
Jakobs'un maç öncesinde de ağrıları artmış ancak maç saatinde durumuna bakılarak Union Saint-Gilloise maçına çıkması yönünde karar verilmişti.