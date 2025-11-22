Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılara maç öncesi yıldız isminden kötü haber geldi.

SALLAI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-kırmızılılarda 90+4. dakikada Sallai kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

Macar futbolcu, gördüğü bu kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü. Yıldız isim, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak.