Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu Fenerbahçe derbisinde yok

Güncelleme:
Galatasaray forması giyen Roland Sallai, Gençlerbirliği maçında direkt kırmızı kart görerek gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

  • Galatasaraylı oyuncu Sallai, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü.
  • Sallai, kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. Sarı-kırmızılılara maç öncesi yıldız isminden kötü haber geldi.

SALLAI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-kırmızılılarda 90+4. dakikada Sallai kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

Macar futbolcu, gördüğü bu kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü. Yıldız isim, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeremoni:

Pozisyonda hiçbir şey yoktu topa vurmuştu aynı pozisyonda fenerli oyuncu daha geçen hafta vurmasına rağmen kırmızı çıkmamıştı VAR gs için var resmen tiyatro izliyoruz bu arada gs aleyhinde konuşan kocaeli başkanına verilen ceza tahmin tarafından kaldırılmış tahkim kurulunda kiler fenerli üyelermiş dedikodusu haklı çıktı gibi

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBandorma:

Gs nin alıştığı Ekşi dönemi olsaydı kırmızı kart görmezdi :) Hakemi ve Var ı kutlarım net kırmızı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
