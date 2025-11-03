Haberler

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde kritik Ajax deplasmanı öncesi Galatasaray'a kötü haber geldi. Trabzonspor maçında kasığında çekme yaşayan Yunus Akgün'ün, dev karşılaşmada forma giyememe ihtimali yüksek. Milli futbolcunun durumu, bugün çekilecek MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

  • Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, kas zorlanması sakatlığı nedeniyle Ajax maçında oynayamayacak.
  • Yunus Akgün'ün sakatlığı detaylı tetkiklerle değerlendirilecek.
  • Ajax maçında Galatasaray'ın hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Sane'nin görev alması bekleniyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında aldığı Bodo/Glimt galibiyetinin ardından moral kazanmıştı ancak Trabzonspor karşılaşmasında şanssız bir olay yaşandı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu Yunus Akgün, şut çektiği sırada kasığında ani bir çekme hissetti ve oyuna devam edemedi.

YUNUS MR'A GİRİYOR

Kulüp sağlık ekibinin ilk kontrollerinde Yunus'un sakatlığının kas zorlanması kaynaklı olduğu belirlendi. Oyuncu bugün detaylı tetkiklerden geçecek. Galatasaray sağlık heyeti, Ajax maçı öncesi risk alınmaması gerektiği yönünde teknik ekibe bilgi verdi.

AJAX MAÇINDA OYNAMASI ZOR

İlk değerlendirmelere göre Yunus Akgün'ün Ajax deplasmanında forma giymesi zor görünüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu durumda hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Sane'ye görev vermeye hazırlanıyor. Orta sahadaki 10 numara pozisyonunda ise Gabriel Sara'nın oynaması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
