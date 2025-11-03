Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında aldığı Bodo/Glimt galibiyetinin ardından moral kazanmıştı ancak Trabzonspor karşılaşmasında şanssız bir olay yaşandı. 25 yaşındaki yıldız futbolcu Yunus Akgün, şut çektiği sırada kasığında ani bir çekme hissetti ve oyuna devam edemedi.

YUNUS MR'A GİRİYOR

Kulüp sağlık ekibinin ilk kontrollerinde Yunus'un sakatlığının kas zorlanması kaynaklı olduğu belirlendi. Oyuncu bugün detaylı tetkiklerden geçecek. Galatasaray sağlık heyeti, Ajax maçı öncesi risk alınmaması gerektiği yönünde teknik ekibe bilgi verdi.

AJAX MAÇINDA OYNAMASI ZOR

İlk değerlendirmelere göre Yunus Akgün'ün Ajax deplasmanında forma giymesi zor görünüyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu durumda hücum hattında Barış Alper Yılmaz ve Sane'ye görev vermeye hazırlanıyor. Orta sahadaki 10 numara pozisyonunda ise Gabriel Sara'nın oynaması bekleniyor.