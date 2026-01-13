Haberler

Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı

Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşan Galatasaray'da maçın başında sakatlanan Arda Ünyay, 8. dakikada yerini Abdülkerim Bardakcı'ya bıraktı.

  • Galatasaraylı genç oyuncu Arda Ünyay, Ziraat Türkiye Kupası maçının başında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
  • Arda Ünyay'ın sakatlanmasının ardından Abdülkerim Bardakcı, maçın 8. dakikasında oyuna dahil oldu.
  • Galatasaray'da Arda Ünyay dışında Mario Lemina ve Davinson Sanchez de maçın ilk 10 dakikasında sakatlık yaşadı, ancak oyuna devam edebildi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

ARDA ÜNYAY SAKATLANDI

Galatasaray'a maçın başında genç oyuncusu Arda Ünyay'dan kötü haber geldi. Topsuz alanda kendisini yere bırakan 18 yaşındaki Arda Ünyay, yedek kulübesine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI OYUNA DAHİL OLDU

Arda Ünyay'ın maça devam edememesinin ardından sarı-kırmızılılarda milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, 8. dakikada oyuna dahil oldu.

İLK 10 DAKİKADA 3 İSİM SAKATLIK YAŞADI

Öte yandan karşılaşmaya yaşanan sakatlıklar damga vurdu. Galatasaray'da Arda Ünyay dışında Mario Lemina ve Davinson Sanchez de ilk 10 dakika içerisinde sakatlık yaşayan isimler oldu. İki futbolcu da daha sonrasında oyuna devam edebildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüso Fıso:

Arda 2 lig topçusu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı