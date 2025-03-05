Galatasaray'a Kadıköy panteri

Süper Lig devi Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın alternatifini bulduğu ileri sürüldü.

MUSLERA'NIN YERİNE GELECEK İSMİ BULDULAR

Kaleci arayışlarını sürdüren sarı kırmızılıların listede ilk sıraya Yunan file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i aldığı ileri sürüldü. Fotomaç'taki habere göre Olympiakos forması giyen 22 yaşındaki file bekçisi için ilk olarak şartlar soruldu.

"KADIKÖY PANTERİ"

Haberde Yunan kulübünün Tzolakis için 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği ileri sürüldü. Tzolakis, geçen sezon UEFA Konferans Ligi son 16 turunda takımının Fenerbahçe'yi elediği maçlardaki performansıyla dikkat çekmişti.

Özellikle İstanbul'daki maçta sayısız kurtarış yapan Yunan kaleci için "Kadıköy Panteri" başlıkları atılmıştı. 22 yaşındaki Tzolakis, alt yapısından yetiştiği Olympiakos'ta A takımda görev yapıyor.