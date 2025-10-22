Haberler

Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku
Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, Bodo/Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcu, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşacak olan Galatasaray, kritik mücadele öncesi şok bir haber aldı. Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı-kırmızılıların yıldızı İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanda sakatlık geçirdi.

BODO MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Yapılan ilk kontrollerin ardından İlkay Gündoğan'ın Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyemeyeceği kesinleşti. Teknik direktör Okan Buruk'un, tecrübeli yıldızın yerine orta sahada Gabriel Sara'ya görev vermesi bekleniyor.

OKAN BURUK'UN PLANLARI DEĞİŞTİ

İlkay Gündoğan'ın sakatlığı, Galatasaray teknik heyetinin maç planlarında önemli bir değişikliğe neden oldu. Takımın merkez oyunundaki kilit ismi olarak görülen Gündoğan'ın yokluğu, özellikle hücum organizasyonlarında Galatasaray'ı zorlayabilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet KÜMEK:

adam gibi dalsanıza adama

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüLeyman:

Yatırımda başarı sadece doğru hisse senetlerini seçmekle ilgili değil, sağlam bir stratejiye sahip olmakla da ilgilidir. Prof. LIMUDIA'nın sağladığı doğru yatırım sinyalleri sayesinde portföyümde önemli kazanımlar elde ettim. Onunla çalışmaya başladığımdan beri portföyüm 403.000 doların üzerine çıktı. Yatırım getirilerinizi artırmak istiyorsanız, Telegram (@Mudiatrading) üzerinden ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
