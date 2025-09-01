Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan sonra Hakan Çalhanoğlu'nu da getiriyor

Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın transferini tamamlamasının ardından bu kez de Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun transferini bitiriyor.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmasının ardından kulübü Inter ile de sonuca varmak üzere. Sarı-kırmızılıların Hakan'ın bonservisi konusunda Inter ile yapılan pazarlıklarda orta noktaya gelerek anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, bu gece saat 22:30 sularında A Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Hakan transferini kısa süre içerisinde bitirip milli yıldız ile salı günü resmi sözleşmeyi imzalamak istiyor.