Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan sonra Hakan Çalhanoğlu'nu da getiriyor

Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan sonra Hakan Çalhanoğlu'nu da getiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, İlkay Gündoğan transferinin ardından Hakan Çalhanoğlu'nu da kadrosuna katmaya çok yakın. Hakan ile anlaşan Sarı-kırmızılılar Inter ile bonservis pazarlıklarında sona yaklaştı.

Galatasaray, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın transferini tamamlamasının ardından bu kez de Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun transferini bitiriyor.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

A Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmasının ardından kulübü Inter ile de sonuca varmak üzere. Sarı-kırmızılıların Hakan'ın bonservisi konusunda Inter ile yapılan pazarlıklarda orta noktaya gelerek anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, bu gece saat 22:30 sularında A Milli Takım kampına katılmak üzere İstanbul'a gelecek. Sarı-kırmızılı yönetim, Hakan transferini kısa süre içerisinde bitirip milli yıldız ile salı günü resmi sözleşmeyi imzalamak istiyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada

AVM genel müdürü böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY:

NEREDEYSE 35 YAŞINA GELMİŞ İLKAY'DAN SONRA 30 YAŞINI GEÇMİŞ HAKAN'DA ÇOK İYİ TRANSFER OLUR. GS VE FB AMAN SAKIN GENÇ, KOŞAN, MÜCADELE EDEN FUTBOLCU TRANSFER ETMESİN SONRA BAŞARILI OLURLAR YOK İSTEMEM.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

gelmesen iyiydi bea

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Galatasaray'ın teklifine Emiliano Martinez'den jet hızında cevap

Bu kez oluyor mu? Martinez'den Galatasaray'a jet hızında cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.