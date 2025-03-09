Ece Gürel'e 'cadılık ve büyücülük' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı

İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euroya kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamadı. Takımdan gönderilmesi bile gündeme gelen Kolombiyalı stopere Monterrey'in talip olduğu ve Meksika ekibinin yakında sarı-kırmızılıların kapısını çalacağı iddia edildi. Kasımpaşa maçında takımı 2 puandan eden hatasından sonra topa tutulan Cuesta, geldiği gibi gidebilir.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 8 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Carlos Cuesta, kötü performansıyla adeta saç baş yolduruyor. Yeni gelmesine rağmen takımdaki geleceği dahi tartışılan Kolombiyalı stoperin sürpriz bir talibinin çıktığı öne sürüldü.

MONTERREY İSTİYOR

Sözcü'nün haberine göre, Carlos Cuesta'ya Meksika Ligi takımlarından Monterrey talip oldu. 26 yaşındaki savunmacının istenmeyen adam ilan edildiği ifade edilirken, Meksika ekibinin FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesi savunma hattını güçlendirmek istediği vurgulandı. Bu bağlamda Monterrey'in Cuesta için yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

NEDEN ELEŞTİRİLERİ OKLARININ HEDEFİNDE?

Galatasaray'ın devre arasında Genk'ten 8 milyon euroya transfer ettiği Carlos Cuesta, performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Son oynanan Kasımpaşa maçında sonradan maça dahil olan Cuesta, yaptırdığı penaltı ile taraftarların hışmına uğraşmıştı. Sonraki süreçte Carlos Cuesta'nın gözden çıkarıldığı ve iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda oyuncuyla yolların ayrılabileceği ifade edilmişti.

GALATASARAY PEFORMANSI

Carlos Cuesta, devre arasında transfer olduğu Galatasaray şu ana kadar 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı yapamayan Cuesta, performansıyla sınıfta kaldı. 8 milyon euroya Belçika ekibi Genk'ten transfer edilen ve güncel piyasa değeri olarak 5 milyon euro gösterilen 26 yaşındaki Kolombiyalı stoperin sarı-kırmızılılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu!
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.