Galatasaray'a bir darbe de Onyekuru'dan! Ezeli rakibe gidiyor - Haberler

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Galatasaray'a bir darbe de Onyekuru'dan! Ezeli rakibe gidiyor

Haberler.com - Spor
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Transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar Larin'in yerini doldurmak istiyor. Hedefte ise eski Galatasaraylı Henry Onyekuru var. Beşiktaş'ın transferde sona yaklaştığı öğrenildi.

Geçen sezon beklentinin altında kalan Beşiktaş, bu sezon şampiyonluk kadrosu oluşturmak istiyor. İlk hamlesini Romain Saiss'ı transfer ederek yapan Kara Kartal, kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

LARİN GİDİYOR ONYEKURU GELİYOR

Galatasaray forması giydiği dönemlerde adından çokça söz ettiren Henry Onyekuru, Beşiktaş'ın radarında. Yunanistan ekibi Olympiakos'ta istediği performansı gösteremeyen ve mutsuz olduğunu açıklayan Onyekuru, İstanbul'a dönmek istiyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Onyekuru ile anlaşma aşamasına geldi. 3 farklı dönemde Galatasaray formasını terleten Onyekuru, Olympiakos'ta geçirdiği son sezonda 25 maçta 1 gol 1 asistle ile oynadı.

Galatasaray'a bir darbe de Onyekuru'dan! Ezeli rakibe gidiyor

Haberler.com - Spor

Henry Onyekuru Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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