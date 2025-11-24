Haberler

Galatasaray'a 200 milyon liranın üzerinde dev gelir
Güncelleme:
Galatasaray, satışa sunduğu retro formalarından 200 milyon liranın üzerinde gelir sağladı. Sarı-kırmızılılar, elde edilen bu geliri transfer döneminde kullanacak.

  • Galatasaray'ın retro formalarının satışından 200 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi.
  • Retro formalar 3 günde 90 bine yakın satış gerçekleştirdi.
  • Elde edilen gelir ocak ayındaki transferlerin bütçesine eklenecek.

Süper Lig devi Galatasaray, 26-27 sezon önce giyilen formalarını 'retro' kampanyası ile tekrar satışa sundu.

200 MİLYON EURO ÜZERİNDE GELİR

Sarı-kırmızılılarda satışa sunulan formalar 3 günde 90 bine yakın satış gerçekleştirdi. Bu satışlar sonrası Galatasaray'ın kasasına 200 milyon liranın üzerinde para girdi. Taraftarlar, UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönem giyilen çubuklu formayı stoklarda bitirdi.

TRANSFERE EK BÜTÇE SAĞLANACAK

Galatasaray'da elde edilen bu gelir, ocak ayında gerçekleşecek transferlerin bütçesine eklenecek. Yönetim, gelirin artmasıyla birlikte kısa süre içerisinde kasadaki parayı katlamayı hedefliyor.

500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSogun Nn:

Euro mu lira mi kendi haberinizde çelişki var önce onu duzeltin

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Devlete olan vergi borçlarını ödesinler yada vergi memurları tahsilata gitsinler. Hep vatandaşa çökmek olmamalı

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

o zaman menerime hayırlı olsun asdsasdasfghjk

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Sen evindekileride karıştırıyorsundur

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
