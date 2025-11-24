Galatasaray'a 200 milyon liranın üzerinde dev gelir
Galatasaray, satışa sunduğu retro formalarından 200 milyon liranın üzerinde gelir sağladı. Sarı-kırmızılılar, elde edilen bu geliri transfer döneminde kullanacak.
- Galatasaray'ın retro formalarının satışından 200 milyon liranın üzerinde gelir elde edildi.
- Retro formalar 3 günde 90 bine yakın satış gerçekleştirdi.
- Elde edilen gelir ocak ayındaki transferlerin bütçesine eklenecek.
Süper Lig devi Galatasaray, 26-27 sezon önce giyilen formalarını 'retro' kampanyası ile tekrar satışa sundu.
200 MİLYON EURO ÜZERİNDE GELİR
Sarı-kırmızılılarda satışa sunulan formalar 3 günde 90 bine yakın satış gerçekleştirdi. Bu satışlar sonrası Galatasaray'ın kasasına 200 milyon liranın üzerinde para girdi. Taraftarlar, UEFA Kupası'nın kazanıldığı dönem giyilen çubuklu formayı stoklarda bitirdi.
TRANSFERE EK BÜTÇE SAĞLANACAK
Galatasaray'da elde edilen bu gelir, ocak ayında gerçekleşecek transferlerin bütçesine eklenecek. Yönetim, gelirin artmasıyla birlikte kısa süre içerisinde kasadaki parayı katlamayı hedefliyor.