Galatasaray, 69 yaşında hayatını kaybeden Cevad Prekazi için taziye mesajı yayımladı

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Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'da forma giyerken, kariyerinde ayrıca Partizan ve Hajduk Split'te de oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı