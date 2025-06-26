Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
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Galatasaray Kulübü, kadrosunda bulunan 3 futbolcu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür edildi. Detaylar henüz netlik kazanmış değil ancak ayrılık kararının alınmasının ardından futbolcuların yeni takımlarını bulmak için harekete geçtiği belirtildi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda gelecek sezon kadro planlanmaları devam ederken ayrılıklar peş peşe açıklandı.

3 VEDA BİRDEN

Galatasaray, Samet Geyik, Rob Gray ve Otis Livingston'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı

'EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu başında kulübümüze katılan Samet Geyik ile 2024-2025 sezonunda kadromuza dahil olan Rob Gray ve Otis Livingston'a, Galatasaray Spor Kulübü olarak bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde kendilerine başarılar dileriz" denildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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